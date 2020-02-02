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02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Ozan Tufan:' Fenerbahçe şampiyon olacak'

Ozan Tufan:' Fenerbahçe şampiyon olacak'

Futbolcular foto çektirdi

Kalaba Alabalık Şampiyon Takım Otobüsü 

-Kaptanların açıklaması
-Hassas görüntü(Küfür var!)

( İSTANBUL ) Ozan Tufan:" Fenerbahçe şampiyon olacak" İSTANBUL

- Spor Toto Süper Lig, Cemil Usta Sezonunun yirminci haftasında Trabzon da karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe derbisi bordo mavilililerin 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. Taraftarlar havalimanını sarı laciverte boyadı Derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan ve aldığı bu sonuçla ligde dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Gece yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcuları havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Burada taraftarlara açıklamalarda bulunan kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oldukça iddialı konuştu.
39 yaşındaki deneyimki kaptan Belözoğlu, "Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadale edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" ifadelerini kullanırken 24 yaşındaki genç kaptan Ozan Tufan, "Bugün için herkesten özür dileriz, Emre abinin de dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadale edip sene sonunda şampiyon olacağız" dedi.
Taraftarların desteğiyle takım otobüsüne binen sarı lacivertli kafile, Can Bartu Tesislerine geçti.
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