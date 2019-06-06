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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi

Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi

Bundeliga'nın resmi sitesinden yayınlanan Ozan Kabak videosu

- İSTANBUL

İnternet Sitesi Milli Futbolcu Transfer Dönemi Yükselen Irak 


- Stuttgart forması giyen milli futbolcu . Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi. Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı. Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.
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