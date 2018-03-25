Ozan Bulkaz: “Basit hatalarla kaybettik”

-Sarunas Vasiliauskas'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, Galatasaray Odeabank’a karşı basit hatalarla kaybettiklerini söyledi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’a 84-78’lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz ile oyuncularından Sarunas Vasiliauskas açıklamalarda bulundu. Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirten Ozan Bulkaz, “Kazanabilirdik. Maçın çoğunluğunda da öndeydik. İyi mücadele ettik. Basit hatalarla maçı kaybettik. İyi yoldayız, iyi top oynuyoruz. Son maça kadar play-off u kovalamak istiyoruz” diye konuştu.

Vasiliauskas ise çok zor bir deplasmanda oynadıklarını belirterek, İstanbul’a kazanmak için geldikleri fakat bunu başarmadıklarını ifade etti.



