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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Osmanlısporlu Caner Arıcı'nın gözaltına alındığı iddiası - BOLU

Osmanlısporlu Caner Arıcı'nın gözaltına alındığı iddiası - BOLU

- Futbolcu Caner Arıcı ile röportajOsmanlısporlu Caner Arıcı'nın gözaltına alındığı iddiası - Caner Arıcı: "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan gözaltına alındığım yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlısporlu futbolcu Caner Arıcı, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan gözaltına alındığı yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi hakkında, Bolu 'nun Karacasu beldesindeki kampa geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan gözaltına alındığına dair haberlerin yer aldığını hatırlattı.Ödenmemiş trafik cezası nedeniyle adliyeye gittiğini dile getiren Arıcı, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan gözaltına alındığım yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı diye bir durum yok. Adliyeye gittiğim esnada jandarma arkadaşlar bana yardımcı oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Oteldeyim ve takımla antrenmana çıkıyorum. " ifadelerini kullandı.

Trafik Güvenliği Jandarma Bild Muhabir Trafik Cezası 

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