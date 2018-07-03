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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Osmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU İzle

Osmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU İzle

- Detaylar - Futbolcuların istasyon çalışmasıOsmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da yaptığı antrenmanla sürdürdüBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig talkımlarından Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu 'da yaptığı antrenmanla devam etti.Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanını istasyon çalışması yaparak tamamladı.Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik direktör Akçay, oyuncularla yakından ilgilendi.Osmanlıspor, Bolu kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak ve bu süre içerisinde hazırlık maçları yapacak.Başkent ekibi, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Başkent Rektör 

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