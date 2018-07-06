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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Osmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU

Osmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU

- Antrenmandan detaylar - İstasyonlarda çalışan futbolcular - Detaylar - Teknik direktörden detayOsmanlıspor'un yeni sezon hazırlıkları - Fransız orta saha oyuncusu Adrian Regattin kampa katılarak takımla çalışmaya başladıBOLU (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu 'nun Karacasu beldesindeki bir otelde kampta bulunan Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde antrenman yaptı.Otelin sahasındaki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan Osmanlısporlu futbolcular daha sonra kuvvet çalışması yaptı.Ankara ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı kondisyon çalışması ve açma germe hareketleriyle tamamladı.Bu arada, kampa geç katılan Fransız orta saha oyuncusu Adrian Regattin, takımla antrenmana katıldı.
Osmanlıspor çalışmalarını akşam antrenmanı ile sürdürecek.

Teknik Direktör Rektör 

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