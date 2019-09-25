Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: “Bizim için kupa değil lig önemli” Video

Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: “Bizim için kupa değil lig önemli” Video

Mustafa Dalcı röportajı

( ANKARA -ÖZEL)- “Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik”- “Oyuncularımızı görebilmek adına iyi bir prova oldu” ANKARA

İhlas Muhabir Rektör 


- İçel İdmanyurdu’na penaltı atışları sonrası yenilerek Türkiye Kupasından elenen Osmanlıspor'un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Bizim için kupa değil lig önemli” dedi.
Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik” şeklinde konuştu.
“Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalıştılar” Maçın genç oyuncuları görebilmek adına iyi bir prova olduğunu belirten Dalcı, “Rakibimizi tebrik ediyorum. Bir gerçek var bizim genç oyuncularımızı görmek adına ileride ligde bize kim faydalı olur ya da olamaz diye oyuncularımızı denedik. Bu da bize bir fikir verdi. Açıkçası bizim için kupa değil lig önemli. Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik. Oyuncularımızı görebilmek adına iyi bir prova oldu. Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalıştılar. Skordan çok benim için önemli olan bundan sonra ki süreçte kaç tane oyuncumdan faydalanabileceğim. Altyapıdan gelen kaç tane futbolcum bana ligde fayda sağlar bunlar benim için önemliydi. Zevkli bir maç oldu. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı