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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Osmanlıspor Eskişehir deplasmanından eli boş döndü

Osmanlıspor Eskişehir deplasmanından eli boş döndü

Turan İnce'nin basın toplantısı

- - Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce:- “Bu seyircinin baskısında, buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok”- “Galip gelen takım her zaman iyidir” ESKİŞEHİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Eskişehirspor’a deplasmanda 3-2’lik skorla kaybeden Osmanlıspor’da maçın ardından konuşan Teknik Direktör Turan İnce, “Bu seyircinin baskısında, buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok” dedi.
Lig’de 10 puanı bulunan Osmanlıspor, Eskişehir deplasmanından eli boş döndü. 3-2’lik skorla Eskişehirspor’a kaybeden Osmanlıspor Teknik Direktörü İnce, maçın ardından yaptığı açıklamada seyircinin çok iyi olduğunu ve Eskişehir deplasmanına gelen takımların galibiyetle ayrılmasının çok zor olduğunu söyledi.

İnce, “Bugün müsabakadan dolayı iki takıma tebrik etmek lazım. Bugün 90 dakika her iki takım da kazanmak için eşinden geleni gösterdi. Seyircilerde çok zevk aldı. Buradan önce Eskişehirspor’u ve özellikle taraftarı tebrik ediyorum. Çünkü bu seyircinin baskısında buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok. Bu konuda da Eskişehirspor takımı çok avantajlı. Bunu da iyi değerlendiriyorlar. Dediğim gibi galip gelen takım her zaman iyidir. Burada Eskişehirspor’u tebrik ediyorum. Biz de bir daha ki hafta oynayacağımız Giresunspor maçı için hazırlanacağız. Bu maçta yaptığımız hataları yapmamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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