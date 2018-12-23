Osmanlıspor - Adanaspor maçının ardından

--Coşkun Demirbakan'ın açıklamaları



- - Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:- “Transfer çalışmalarıyla ikinci yarıda da yarışın içinde olacağız”- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:- “Üst sıralara çıkarız inancındayım” BOLU



- Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor, Adanaspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “İki tane iyi takımın maçı oldu. Maçın geneline baktığımız zaman daha çok topla oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan, rakip kapalı savunmasını açmaya çalışan Osmanlıspor’du. Ama bu dakikalarda onlar bizim yapacağımız hataları bekliyorlardı ve nitekim bir kaç tane hata yaptık. İlk yarıda kalemizde gol de görebilirdik. Oyunun genelinde topla daha çok oynayan bizdik. İkinci yarı golü bulduktan sonra rakip de risk alarak bizim üzerimize gelmeye ve arka tarafta boşluklar vermeye başladı.

Sonuç 3-1’lik bir galibiyet bizim lehimize oldu. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle son 6 haftada ortaya koyduğumuz kazanma duygusu, mücadele ve alınan sonuçlar bizim adımıza çok çok önemli. Bu süreçte oyuncu arkadaşlarımız çok büyük gayret gösterdiler. Geldiğimiz noktanın bizim adımıza çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Artık ikinci yarıda yapacağımız transfer çalışmalarıyla daha da güçlü bir kadroyla yarışın içinde olan bir Osmanlıspor olacaktır. İkinci yarıda hem ligin çok zor geçeceğini ama Osmanlıspor’un da bu ligin içinde en önemli takımlardan bir tanesi olacağını söyleyebilirim” dedi.

Adanaspor cephesi Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlk yarının son maçı. Arayı düşürerek oynayan futbolcular da var. Fakat takımımızda görev alan futbolcularımın hepsini kutluyorum. İyi bir futbol seyrettirdiler. Netice ne kadar iyi olmasa da oynanan futbol bana ilerisi için umut verdi. Zor şartlarda mücadelelerini sürdürdüler. İkinci devre de inşallah aynı sorumlulukla, aynı bilinçle iyi bir sezon geçireceğimizi zannediyorum. Üst sıralara çıkarız inancındayım.”

