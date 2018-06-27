Osman Özköylü: 'Denizlispor Süper Lig’e çıkmaya aday takımlardan birisi olacak'



- Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hedeflerinin tüm şehri heyecanlandıran bir takım yapmak olduğunu söyleyerek, "Yıllardır yaşadığı küme düşme riskinden kurtulup artık daha güzel hedeflere oynayan, en azından play-off hattını zorlayacak, Süper Lig’e çıkmaya aday takımlardan birisi olmaya çalışacağız” dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili İHA'ya konuştu.

Özköylü, takıma uygun transferler gerçekleştirmek için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, “Henüz daha transfer çalışmalarına yeni başladık, şu süreçte dört oyuncuyla sözleşme imzaladık. Kadroyu istediğimiz şekle getirmek için yaklaşık 8-9 tane daha transfere ihtiyacımız var. Tabi bu çalışmalarımızda dikkatli devam ediyoruz. Bize uyacak, istediğimiz hedeflere taşıyacak, aynı zamanda kulübün bütçelerine uyacak oyuncularla alakalı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi ki bu transfer sürecinin kısa sürede bitmesi mümkün değil ama en azından cuma günü başlayacak olan ilk etap kampının sonlarına yaklaştığımızda takımımızın artık yüzde 80-90’ını buluşturmak istiyoruz. Oyuncuları takımımıza kazandırmak istiyoruz ki ikinci etapta en azından birlikte olalım, takım olarak birlikte çalışalım. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah istediğimiz oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Zorlu bir lig olacak” Takımın yeni sezonda küme düşe sıkıntısı yaşamayıp, üst lige çıkmaya aday ekiplerden biri olmasını hedeflediklerini kaydeden Osman Özköylü, “Hedefimiz artık taraftarını mutlu eden, tüm şehri heyecanlandıran, yıllardır yaşadığı küme düşme riskinden, sıkıntısından kurtulup artık daha güzel hedeflere oynayan, en azından play-off hattını zorlayacak, o hattın içinde olacak, Süper Lig’e çıkmaya aday takımlardan birisi olmaya çalışacağız. Ama bunu başarmamızın en önemli yolu, istediğimiz transferleri gerçekleştirebilmek, istediğimiz kadroyu kurabilmek. Çünkü zorlu bir lig olacak, güçlü takımlarla yarışacağız. Bizim de en az onlar kadar güçlü bir kadroya sahip olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Seyirci desteğini daha fazla görmek istiyoruz” Özköylü, takımın başarısı için taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sürekli küme düşme hattında olan bir takımı kimse seyretmek istemiyor. O heyecanı farklı bir şekilde yaşamak istiyor taraftar. Doğal olarak güzel hedefler peşinde koşan bir takımın arkasında daha çok taraftar olacaktır. Biz de böyle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Tekrar seyirciyi o stada çekip, seyirci desteğini daha fazla orada görmek istiyoruz. Bunu başaracağımızı umut ediyorum. Taraflarımızın da bu konuda bizi çok daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.”

