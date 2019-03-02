Osman Özköylü: “Alınan bir mağlubiyet bizi asla hedefimizden şaşırtmayacak”



- Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep’i ağırlayan Osmanlıspor evinde 1-0 kaybetti. Osmanlıspor evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep takımına 1-0 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetle birlikte hem zirve yarışında yara aldı hem de yenilmezlik serisini kaybetti. Osmanlıspor, aldığı mağlubiyetle Abalı Denizlispor’un kazandığı haftada puanını yükseltemedi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Osman Özköylü, “12 hafta sonra gelen bir mağlubiyet. Futbolun içinde olan sonuçlardan bir tanesi. 12 hafta boyunca oyuncularım muhteşem bir çaba sarf etti. Evet, bugün alınan sonuç üzücü ama oyuncularım müthiş bir çaba sarf ettiler. Yeteri kadar üretemedik. Rakip savunmada istediğimiz boşlukları bulamadık, bulduğumuzu da değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte bugün aldığımız mağlubiyetin telafisini yapacağız. Ben takımıma güveniyorum. Takımım gurur duyulacak işler yaptı bugüne kadar. Oyuncularım geriden gelip ligin zirvesine yükseldi. Gazişehir takımı ligin en kaliteli takımlarından biri futbola iyi yatırım yaptılar. Alınan bir mağlubiyet bizi asla hedefimizden şaşırtmayacak” dedi.



