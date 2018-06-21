Osman Aşkın Bak: 'Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırız' İzle



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi’nde e-spor hakkında düzenlenen panele konuk oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Supper Massive oyuncuları ile birlikte oyun oynayan Bakan Bak, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası’na aday olduklarını belirterek, "Rakibimiz Almanya. Biz iyi hazırlandık. Devletimizin desteği ve yeni statlarımız var. Biz her şeyimizle hazırız. Daha önce başvurduğumuzda statlarımız hazır değildi ama şu anda hazır. Futbolumuzun kalitesi artıyor. İnanıyoruz ki biz kazanacağız. Seçimden sonra dünya kupasını çok daha yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Dünya Kupası’nı takip ediyorum" Dünya Kupası’nı yoğun programlarından dolayı özetlerden takip ettiğini belirten Bakan Bak, "Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir dünya kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor. 1-0, 0-0 çok skor var. Almanya, Brezilya ve Arjantin kötü başladı.

İtalya ve Hollanda yok. Ruslar ise iki maçta 8 gol attı. Sol açıkları Cheryshev çok iyi bir oyuncu. Burası sporcuların değerlerini arttırdığı bir ortam. İngiltere Harry Kane ile kazandı ve mütevazi bir oyuncu benim de hoşuma gidiyor. Ronaldo’nun performansı çok önemli. Kendisi 4 gol attı. Rusya iyi bir organizasyon yapıyor ama tempo biraz düşük. Ama gruptan çıkınca maçlar daha iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı. "Akdeniz Oyunları'nda gençlerimiz en iyi şekilde temsil edecek" Akdeniz Oyunları'na gençleri İspanya’ya uğurladıklarını söyleyen Bakan Bak, "En son Mersin'de biz yapmıştık. Akdeniz Oyunları'na giden genç takımlarımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Ben burada onlara başarılar diliyorum. İnşallah biz de seçim bittikten sonra tekrar onlara katılacağız. Onların başarılarını paylaşacağız. Uluslararası organizasyonda bayrağımızı göndere çektirmek çok önemli. Federasyonların mevcut durumları için Akdeniz Oyunları çok önemli. İnşallah orada bol bol madalya ile dönerler" şeklinde konuştu "Gençlerimizin oyun dünyasıyla bir buluşma gerçekleştirdik" Gençlerin oyun dünyasıyla bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bak, "Bir baba olarak kendi oğlumdan biliyorum. Yaptığımız pazarlıklarda oyun ve ders sürelerini belirliyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu ortamı gördük ve 4 milyon oyuncu var. Biz bu boşluğu görüp bakanlık olarak spor genel müdürlüğüyle beraber bir çalışma yaptık. E spor dünyası nedir bir değerlendirme yaptık. Rapor çerçevesinde merkez danışma kurulu ile beraber bir federasyon kurulması ile ilgili federasyon kurulma çalışmaları yaptık. E spor federasyonu buradaki liglerin düzenlenmesini maçların oynanmasını ayarlayacak. Gençlerin bir araya geldiği takip ettiği bir ortam. Biz de onları anlamak bir arada olmak için federasyonumuzun daha etkin şekilde çalışması için adımları attık. Gençlik merkezlerimizde yazılım atölyeleri açarak oyun sektöründe de söz sahibi olmak için ciddi çalışmalar var. Bunlara bir yol göstermek için alanı açmış olduk. En büyük gücümüz bizim gençlerimiz. İnsan kaynağının çok iyi yetişmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

