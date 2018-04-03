Ortaokul eskrim takımı milli olma yolunda İzle

-Röpler.



- SİVAS



- Sivas’ta bir ortaokul, eskrim sporunda hızla mesafe alıp, uluslararası müsabakalara sporcu göndermeye başladı.

Sivas’ta Yunus Emre Ortaokulu Eskrim Takımı ilginç hikayesi ile dikkat çekiyor. Okulun beden eğitimi öğretmeni Recep Korkmaz 2010 yılında eskrim sporuna merak saldı ve sporu öğrenmeye başladı.

Eskrim hakkında bilgi edinen Korkmaz okulda bir takım kurmaya karar verdi. Yetersiz malzeme ve okul koridorlarında gerçekleştirdiği antrenmanlar ile 2010 yılında takım olarak katıldıkları ilk müsabakada sonuncu oldu. Ancak yılmayan Korkmaz ve sporcuları azimle devam ederek günümüzde uluslar arası müsabakalara bile sporcu görecek seviyeye ulaştı. Başladıklarında kimsene olduğunu bilmiyordu Beden eğitimi öğretmeni ve eskrim antrenörü Recep Korkmaz, eskrim yapmaya başladıklarında Sivas’ta bu sporun yapılmadığını belirtip, "Yunus Emre Ortaokulu olarak eskrim sporu ile 2010 yılında tanıştık. Bu spora başladığımızda malzeme, yer ve salon gibi birçok problemimiz vardı. Eskrim Federasyonu ile bağlantı kurduk. Bize destek olarak iki takım malzeme gönderdiler. Okulumuzda ve şehrimizde eskrim tanınan bir spor dalı değildi. Ülkemizde ise 8-9 ilde yapılan bir spordu” dedi.

Okul koridorlarından uluslararası müsabakalara Korkmaz, imkansızlıklar yüzünden geçmişte okul koridorlarında antrenman yaptıklarını ifade ederek, “Biz bu spora başladığımızda salon olmadığı için okul koridorlarını kullanıyorduk. Bu yılın ilk aylarında eskrim salonumuzun faaliyete geçmesi ile antrenmanlarımızı bu salonumuzda yapmaya başladık. 2010 yılında Gaziantep’te takım olarak katıldığımız ilk müsabakalarda sonuncu olduk. Bu bizi yıldırmadı. Bir sonraki yıl aynı takımla Konya’da takım 3.'lüğü elde ettik. Devam eden yıllarda uluslararası maçlarda 5. ve 6.'lık elde ettik” diye konuştu.

Minik sporcular ise öğretmenleri aracılığı ile tanıştıkları eskrimi çok sevdiklerini ve uluslararası dereceler almak istediklerini belirttiler.

