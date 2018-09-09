Orhan Okulu, Elmalı'da 6. kez başpehlivan - ANTALYA
- Recep Gürbüz Güreş Sahası'ndan görüntüler - Seyirci detayları - İsmail Balaban ve Ali Gürbüz güreş müsabakasından görüntüler - Dolu yağışı - Küçük güreşçilerden görüntüler - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın güreş izlemek için tribüne gelişi - Mehteran gösterisi - Orhan Okulu ile İsmail Balaban arasındaki başpehlivanlık güreşinden görüntü - İsmail Balaban'ın sakatlanması - Bilal Erdoğan'ın başpehlivan Orhan Okulu'ya kupasını vermesi - Başpehlivan Orhan Okulu'nun açıklaması - Kupa ile tur görüntüsüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6. kez başpehlivan olan Orhan Okulu'nun altın kemerini, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan taktı.Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda baş boyu final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi. Güreşlerde üst üste 6. kez başpehlivanlığı elde eden Orhan Okulu ile ikinci İsmail Balaban ve üçüncüler Ali Gürbüz ve Nedim Gürel'e ödüllerini, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi.Konfederasyon Başkanı Erdoğan, başpehlivan Orhan Okulu'ya altın kemerini takarak, kendisini tebrik etti. - Orhan Okulu: "Yağmurun altında kolay değildi"Orhan Okulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elmalı'da organizasyona üst üste 6. kez başpehlivan olma hedefiyle başladığını belirtti. Sakatlık yaşamadan finale ulaştığını aktaran Orhan Okulu, "Burada da birinci olarak, altın kemerin sürekli sahibi oldum. Bu kadar seyirci iki gündür bizi izledi. Onların hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Yağmurun altında kolay değildi, elimizden gelen her şeyi yaptık ve başardık." diye konuştu. Orhan Okulu, Kırkpınar'da da üç yıl üst üste birinci olarak altın kemerin sürekli sahibi olmak istediğini kaydetti. Er meydanlarında elinden geleni yaptığını vurgulayan Orhan Okulu, Döşemealtı Belediyesi adına yarıştığını, Kumlucalı olduğunu hatırlattı."Tarihi rekoru elde etmek için elimizden geleni yaptık. Tarihe geçtik, mutluyum." diyen Orhan Okulu, altın kemeri Antalya lılara ve şehitlere armağan etti.666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste altıncı kez başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Elmalı'da üst üste 5 kez başpehlivanlığı elde eden Ahmet Taşçı ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.