Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır”

Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır”

Orhan Kaynak'ın açıklamaları

- GİRESUN

Bild Allah Bulduk Rektör 


- Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, evinde Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Her maçı kazanacak potansiyelde bir takımız ama sahada herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır" dedi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, hakem kararlarını eleştirerek, "Biz buraya play-off içinde olmak ve kazanmak için geldik. Giresunspor da iyi oyunculardan kurulu onlar da alt sıralardan kurtulmak için çalıştılar. Gergin bir maç olacağını, sahada 11 kişi ne olursa olsun bitirmemiz gerektiğini oyuncularıma söyledim ama olmayan bir faulden frikik, arkası penaltı gereksiz fauller ki 2-0 oluncaya kadar biz de futbol oynamaya başladık. Gol de bulduk. Ben 10 kişi 90 dakika mücadele eden oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. 9 maçımız var. Her maçı kazanacak potansiyelde bir takımız ama sahada herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
“İnşallah bundan sonra futbol sahada oynanır” diyen Kaynak, “Onur hocayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin tanıdığı, bildiği hoca ama futbol inşallah bundan sonra sahada oynanmaya devam eder” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı