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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Orhan Çıkrıkçı: “Lideri yendik”

Orhan Çıkrıkçı: “Lideri yendik”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Gençlerbirliği’nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, lideri yendiklerini vurguladı. Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orhan Çıkırıkçı iyi bir takımı mağlup ettiklerini ifade ederek, “Lideri yendik. Gençlerbirliği gerçekten iyi takım. Oyuncuların ayaklarına sağlık. İnşallah haftaya da kazanırız. Üst üste 2 hafta kazanıp morallenerek üst sıralara tırmanmak istiyoruz. İyi oynuyoruz. İnşallah bunu devam ettiririz” şeklinde konuştu.

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