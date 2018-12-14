Orhan Çıkırıkçı: “Pozisyonları değerlendirseydik galip ayrılabilirdik”



- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Ümraniyespor karşısında pozisyonları değerlendirselerdi galip gelebileceklerini söyledi.



Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iki hafta arka arkaya beraberlik aldıklarını ifade ederek, “İlk yarı rakip iyi oynadı. İkinci yarı biz oynadık. Pozisyonları değerlendirebilseydik galip ayrılabilirdik. İnşallah haftaya Denizlispor maçından iyi bir skorla döneriz” dedi.



