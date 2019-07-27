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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Orhan Ak'a saldırı girişimi - SALZBURG

Orhan Ak'a saldırı girişimi - SALZBURG

- Orhan Ak'a yönelik protestolardan görüntüler Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık mücadelesinin bitiminde bir grup, siyah - beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulunduSALZBURG (AA) - Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah - beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah - beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi.Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

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