Ordulu başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor Haberi

-Pehlivanların güreşmesi

-Recep Kara ve diğer pehlivanların antrenman yapması

-Recep Kara ile röp.

-Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile röp.

-Detaylar



Başpehlivan Recep Kara: "Altın kemeri almak için Edirne'ye gidiyoruz" ORDU



- Ordulu pehlivanlar, Edirne’de düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 657’ncisi bu yıl, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek. Festivale, Başpehlivan Recep Kara başkanlığında Ordu’dan 4 başpehlivan olmak üzere toplam 36 sporcu katılacak. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı pehlivanlar, 19 Eylül Stadı’nda antrenmanlarını yaparak, festivale hazırlanıyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 2004, 2007, 2008, 2016 yılları başpehlivanı ve altın kemer sahibi Recep Kara, hazırlıkların aylar öncesinden başladığını söyledi.



Türkiye’nin başpehlivanının Edirne’de belli olacağını aktaran Kara, "Yılbaşından itibaren çok ciddi kamp programlarımız oldu. Şimdi de artık 10 gün gibi bir zamanımız kaldı. Haftaya Çarşamba günü Edirne’de olacağız. Biz de son antrenmanımızı Ordu’da yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün pehlivanları ile birlikte Ordu 19 Eylül Stadı’nda yapacağız. Buradan da inşallah hayırlısı ile Edirne’ye gidip, ilimizi temsil edeceğiz" dedi.

"Altın kemeri almak için Edirne’ye gidiyoruz" Son olarak 2016 yılında tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde en son 4. kez başpehlivanlığı aldığını hatırlatan Recep Kara, "2018 yılında da altın kemeri almak için Edirne’ye gidiyoruz. Ama bu iş nasip ve kısmet işidir. Yenilebiliriz ama hedefimiz birinciliğe her zaman Recep Kara ve Ordu Büyükşehir’in başpehlivanları adaydır. Diğer 3 başpehlivanımız da Ordu Büyükşehir Belediyesi adına 2 yıldır güreş yapıyorlar. Arkadaşlarımızın da form grafiği gayet iyi. İnşallah kürsüye hep beraber çıkmayı diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün rakiplerimizi önemsiyoruz" Başpehlivan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara, şu an Türkiye’de yaklaşık 70 başpehlivanın olduğunu ifade ederek, bütün rakipleri önemsediklerine dikkat çekti. Recep Kara konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye’de 70’e yakın başpehlivan var. Rakiplerimizin hepsini önemsiyoruz, bizim için kötü rakip yok. İlk tur nasılsa final de bizim için aynı olacak. Kırkpınar’da birinci olmak için 6 turumuz var. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz yerinde ama iyi bir forumla ve inşallah sakatlık olmadan Edirne’ye gidip en iyi şekilde ilimizi temsil etmek istiyoruz. Altın kemer ile dönmek istiyoruz, hedefimiz bu." Enver Yılmaz: "Pehlivanlarımız, Türk Sporu açısından umut verici çalışmalar içerisindeler” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise antrenman ziyareti esnasında yaptığı açıklamalarda, pehlivanların Ordu’yu en iyi şekilde temsil edeceklerini inandıklarını aktardı. Başkan Yılmaz, "Tarihi Kırkpınar Güreşleri için, pehlivanlarımızın bugün Ordu’da yapmış olduğu antrenman ile birlikte son takvimiydi. İnşallah startını da hep birlikte vermiş olacağız. Spor Dair Başkanımız ve başpehlivanımız Recep Kara Başkanımızın himayesinde diğer arkadaşlarımız ile birlikte inşallah bu yıl Kırkpınar’da Ordu’yu temsil edecekler. Arkadaşlarımız Türkiye’deki bütün yağlı güreşleri bire bir takip ederken, hem antrenmanları ile hem de yapmış oldukları mücadeleler ile gerek ilimiz, gerekse Türk sporu açısından umut verici çalışmaların içerisindeler” şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak güreşe ve güreşçilere her zaman destek olduklarını belirterek, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde umutlu olduklarını da sözlerine ekledi. Ordu’ya güreş festivali müjdesi Açıklamalarının devamında Ordu’nun kent merkezinde de güreş festivalleri olması için çalışmalar başlatabileceklerini de ifade eden Başkan Enver Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı: "Tabii bu saha Millet Meydanı olacak. Bu alanı görünce ve pehlivanlarımızı da görünce bizim de aklımıza geldi. Altınordu ilçesinde bu türlü bir gelenek yoktu. Ünye ilçemizde var, Fatsa ilçemizde de yok, Kumru ve Korgan’da var, Aybastı Perşembe Yaylası zaten meşhur, Gölköy Uluvahta’yı da biz özellikle himaye altına aldık. Vallahi olabilir, iyi bir mevsimini denk getirirsek, gerek burada gerekse Karşıyaka Spor Tesisleri’nde mevsimin uygun olacağı bir takvimde yapılabilir, çalışabiliriz, buna yönelik bir hazırlık içerisine girebiliriz."