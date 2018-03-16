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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ordu stadında sona gelindi

Ordu stadında sona gelindi

- İnşaatın drone görüntüleri - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz:"Kaba inşaatı biten stadın ince işçiliği de yüzde 50 seviyelerinde tamamlandı"ORDU (AA) - Ordu 'da 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni statta çalışmalar sürerken, tesisin yeni sezona yetiştirilmesi hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni statta çalışmaların sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, 2017 yılının mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında gece gündüz çalışıldığını dile getirerek, tesisin 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edildiğini anımsattı.Stat inşaatında sona gelindiği bilgisini veren Yılmaz, "Kaba inşaatı biten stadın ince işçiliği de yüzde 50 seviyelerinde tamamlandı. Bunun yanında stadın çatı imalatı yüzde 60 seviyelerinde tamamlanırken, dış kaplama işi de yüzde 50 bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.Stadın tribün basamaklarının da tamamlanma aşamasına geldiğini anlatan Enver Yılmaz, "Çok şükür stat inşaatı hedeflendiği gidi devam etmekte. Hava şartları da işçilerin çalışmasına engel değil." diye konuştu.
Tesisin planlandığı zaman diliminde tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Yılmaz, "Hedefimiz yeni sezona bu stadı yetiştirmek. Bunun için de ilgili inşaat firması elinden geleni yapıyor. İnşallah yeni sezondaki maçlarımızı bu statta oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, UEFA standartlarındaki stadın kompleks şeklinde, fındık figürlü olacak biçimde yapıldığını kaydetti.
Stadın 428'i kapalı, 137'si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı olacağını, bunun dışında restoranların da bulunacağını anlatan Yılmaz, "En önemlisi, stadın bir kısmı otel olarak da kullanılabilecek. Bunun için de planlama yapıldı." ifadelerini kullandı.Enver Yılmaz, tesis inşaatında kaynak sorununun bulunmadığını, stadın ismi ile ilgili kararın ise daha sonra verileceğini sözlerine ekledi.

Urug Muhabir İnşaat Firması Allah 

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