Önce ağabeyine karşı çıktı sonra kendine örnek aldı İzle

-Antenör Esat Kaya ile röportaj

-Hayriye Türksoy'ın ısınması ve boks eldivenlerini giymesi

-Hayriye Türksoy ile antrenör Esat Kaya'nın çılaşması

-Hayriye Türksoy'un madalyaları ile görüntüsü

-Hayriye Türksoy'un öğrencilerini çalıştırması

-Hayriye Türksoy ve Antrenör Esat Kaya ile öğrencilerin toplu görüntüleri



- - Hayriye Türksoy 14 yaşında başladığı Kickboksta Balkan şampiyonu oldu- 20 yaşındaki Hayriye Türksoy son iki yılda 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti KAYSERİ



- Kickboks yapan ağabeyi Murat Türksoy'u ringde görüp sadece şiddet sporu olduğunu düşündüğü için karşı çıktıktan daha sonra kendine örnek alan Hayriye Türksoy, 14 yaşında başladığı kickboksta Balkan ve Türkiye şampiyonlukları kazanarak 25 madalya aldı. Kickboks sporunu önce ağabeyi Murat Türksoy'un yaptığını ve spor salonunda izlediğini söyleyen Hayriye Türksoy, “Şiddet sporu olduğunu fark ettim. Birbirlerine gerçekten vuruyorlardı. Buna karşı çıkmıştım” dedi.

Daha sonra ağabeyini örnek aldığını fark ettiğini anlatan Hayriye Türksoy, “Kayseri’de bulunan dövüş salonlarını aramaya başladım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bir salon açıldığını öğrendim Burada Esat hocam ile tanıştım. Esat hocam bu sporu daha çok sevdirdi. Bana örnek olabilecek bilgili bir antrenör olduğunu fark ettim. 6 yıldır Esat Hocam ile çalışıyorum. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de hem sporcuyum hem de Kickboks Antrenörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda kendi öğrencilerimi yetiştiriyorum. Benden daha iyi yerlerde olmasını istediğim için onları kararlı bir şekilde çalıştırıyorum” diye konuştu.

14 yaşında başladığı Kickboks’ta 2016 yılında Balkan şampiyonu olduğunu söyleyen Türksoy, “2016 yılında Balkan Şampiyonası’na katıldım. Bu yurt dışında katıldığım ilk turnuvaydı. İlk turnuvamda Balkan şampiyonu oldum. Geçtiğimiz yıl 2, bu yıl ise 3 Türkiye şampiyonluğum var. Ocak ayında Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası’nda 1., şubat ayında Wushu Türkiye Şampiyonası’nda 1. ve en son Mart ayında Üniversiteler Arası Kickboks Şampiyonası’na katıldım. Burada da şampiyon oldum. Her sporcunun arkasında sağlam bir antrenörü vardır. Şu ana kadar yaptığım tüm başarılarımın arkasında Esat Kaya var” dedi.

36 yıldır sporla uğraşan Kickboks Antrenörü Esat Kaya ise, “Kendisi ilk başladığında çok hevesliydi gösterdiğim teknikleri gösterdiğim gibi ve sabırla uyguluyordu. Yeteneğini gördüm ve daha çok ilgilenmeye başladım esnek olduğu için Point fighting branşı ile başladık ve sonrasında güç ekleyip full contact ile devam etti. Bu süreçte girdiği turnuvaların hepsinde ardı ardına dereceler elde etti ve Balkan şampiyonu oldu. Bu senede Rusya Moskova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na girmeye hak kazandı. Son sürat çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Avrupa’da şampiyon olup bayrağımızı en üstte göndere çektireceğiz” diye konuştu.



