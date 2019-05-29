On binler statta, binler Sakarya meydanında takımlarına destek oluyor!

-Yağmur ve şimşek çakarken taraftarların takımlara desteği

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- - Binlerce taraftar Sakarya maçını meydandaki dev ekranda coşkuyla izliyor SAKARYA



- Sakaryaspor Karagümrükspor maçına gidemeyen ve yeşil-siyahlı takıma gönül veren binlerce taraftar Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı coşkuyla izliyor. Adeta stat atmosferinin yaşandığı bölgede etkisini gösteren yağmur ve şimşekler de taraftarın Sakaryaspor aşkına engel olamadı. Bursa'da Büyükşehir Belediye Stadında Sakaryaspor ile Karagümrükspor arasında gerçekleşen TFF 2. Lig play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Sakarya Demokrasi Meydanında dev ekran kuruldu. Kurulan dev ekranda maçı binlerce Sakaryalı taraftar izliyor. Meydandan maçı izleyen binlerce taraftar, tezahüratta bulunarak ekran başında takımı desteklemeye devam ediyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı final maçında 10 binler statta Sakaryasporu desteklerken maça gidemeyen, binlerce Sakaryalı da meydanda takımından desteğini esirgemiyor. Meşaleler ile tezahüratların eksik olmadığı ve adeta stat atmosferi yaşanan bölgede, etkisini gösteren yağmur ve şimşekler de taraftarların Sakaryaspor aşkına engel olamadı.

