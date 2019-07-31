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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ömer Onan: “Her kulüp harcamasını bildirecek” Haberi

Ömer Onan: “Her kulüp harcamasını bildirecek” Haberi

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan'dan yeni sezon değerlendirmesi

- İSTANBUL

Seydim Fikstür Basketbol İspanya Basın Mensupları 


- Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, “Bu ligin değerini korumak istiyoruz. Bir mali kriter gerekiyordu. Bu sene başlıyoruz. Her kulüp bütçesini bildirecek ve harcamalarını bize söyleyecek” dedi.
Basketbol Süper Ligi 2019-2020 fikstür çekimi sonrası Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon hayata geçecek olan mali kriterler ile ilgili bilgi veren Onan, “Kulüplerle birlikte götürüyoruz bu işi. Ligin kalıcı olması ve değerini koruyabilmek çok önemli. En çok gelir getiren lig İspanya ve Türkiye ligi. Bu ligin değerini korumamız gerekiyor. Bir mali kriter lazımdı. Oturduk konuştuk, bu sene deneme olarak başlayacağız. Her kulüp bütçesini bildirecek ve harcamalarını bize söyleyecek. Bunu kadınlar ligine ve alt liglere de ilerleyen dönem de yansıtacağız. Alttan gelen takımların hangi bütçelerle mücadele etmesini bilmesi gerek. Yeni çıkan takımlar da çok sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da hangi yapıya geleceğini bilmeli. Önemli isimler geliyor lige. Güzel bir lig izleyeceğiz. 11 takım Avrupa’da mücadele edecek. Onların da alacakları sonuçlar ülke basketboluna büyük değer katacak. Zor fikstür var. Olimpiyat elemeleri için erken bitirmemiz gerek ligi. Herkese lig hayırlı olsun. Çekişmeli ve centilmenliğin olduğu bir lig olsun” dedi.
Sahada kalmanın daha kolay olduğunu belirten Onan, “Keşke 50-60 yaşıma kadar devam etseydim de saha içinde kalsaydım. Saha içinde yaşadım ben. Şimdi önemli sorumluluklarım var. Gençlere her zaman şunu söylüyorum; kendilerine iyi baksınlar ve oynayabildikleri süreye kadar devam etsinler” şeklinde konuştu.

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