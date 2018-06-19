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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ömer Onan: 'Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz' - İSTANBUL Haberi

Ömer Onan: 'Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz' - İSTANBUL Haberi

Ömer Onan: "Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz" - İSTANBUL - TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, grubu 4 galibiyetle bitirmek istediklerini dile getirdi.Ankara'da çok iyi bir atmosferde sahaya çıkacaklarına inandığını aktaran Onan, "Ankara seyircisi biletlerin yarısına yakınını bitirdi. Dolu salonda müthiş bir destekle oynayacaktır çocuklar. Ukrayna ve İsveç maçı çok önemli. Deplasmanda kaybettiğimiz İsveç maçı bir kazaydı. Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz. Böyle olursa diğer grupta avantajlı oluruz. Jenerasyon geçişi her ülkede zaman zaman oluyor. Bizde de şu an böyle süreç var. Eylül ayında Ömer Aşık ve Ersan İlyasova da aramızda olacaktır. Cedi Osman'ın Furkan Korkmaz'ın oradaki tecrübe burada bize katkı verecektir." değerlendirmesinde buludu.

Dera Atmosfer İsveç 

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