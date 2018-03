-Detaylar



- Ömer Kafkas: "Çocuklarımızı ilk bisikletlerini seçmek için UNİBİKE EXPO’18’e bekliyoruz" İSTANBUL



- THOR Expo Fuar A.Ş Genel Müdürü Ömer Kafkas, yarın başlayacak olan UNİBİKE EXPO’18’in Türkiye’de ilk kez düzenlendiğini belirterek, "Aileleri ile birlikte çocuklarımızı ilk bisikletlerini seçmek için buraya bekliyoruz" dedi.

Bisikletin dünya devleri UNİBİKE EXPO’18’de 'Madde bağımlılığına HAYIR' sloganıyla 29 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde buluşacak. Thor Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen UNİBİKE EXPO’18, dünya ve ülke genelinden 40'ın üzerinde firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyor. THOR Expo Fuar A.Ş Genel Müdürü Ömer Kafkas, fuar ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirini açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de ilk defa bir bisiklet fuarı hazırladık" Türkiye’de ilk defa bir bisiklet fuarı hazırladıklarını belirten Ömer Kafkas, "Dünyadaki önemli bisiklet markaları burada olacak. Her gelenin kendinden bir şeyler bulabileceği bir fuar hazırladık. Fuarda etkinlikler ve aktiviteler olacak. Özel indirimler olacak. 30 bin metrekarede 10 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekaresi açık olacak. Fuarda yaklaşık 40 firma yer alacak. Bisiklet aktif kullanımı spora, sağlığa, turizme ve sanayiye doğrudan katkıları olan bir araç. Bisiklet dünyada da gelişmişliğin simge araçlarından biri. Bu fuarla amacımız Türkiye’deki bu olguyu geliştirmek. Bisikletin sıradan bir araç olmadığını bütün dünyaya ve Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Aileleri, her yaştan insanı davet ediyoruz. Her gelen kendi ile ilgili bir şeyler bulacaktır" diye konuştu.

"Biz en zoru başardık" Organizasyon yaparken en zor olan şeyin ilkini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Kafkas, "Daha önce olmaması bir sorun. Doğru bir yer tespit edilmesi. Markalarla irtibat sağlanması. Bu fuarın felsefesinin, resmiyetin ve yasal alt yapısının oluşturulması zor bir süreç. Biz ilki gerçekleştirdikten sonra devamının bu kadar sorunlu olacağını düşünmüyoruz. Biz en zoru başardık" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı ilk bisikletlerini seçmek için buraya bekliyoruz" Hedeflerinin 100 bin ziyaretçi olduğunu vurgulayan Ömer Kafkas, "Aileleri ile birlikte çocuklarımızı ilk bisikletlerini seçmek için, bisikletleri eskimiş olanların bisikletleri yenilemek için bekliyoruz. Fuarda sürprizlerle onları bekliyoruz. Herkesi bu deneyimi tatmak için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.