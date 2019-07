Ömer Ali Şahiner: “Ligde UEFA sıralamasında kendimize yer bulmak istiyoruz” Video

-antrenmandan detaylar



- - Konyaspor Kaptanı Ömer Ali Şahiner:- “En büyük hedefim milli takıma çağrılmak” BOLU



- Bolu’da, takımının kamp çalışmalarına katılan Konyaspor’un kaptanı Ömer Ali Şahiner, takım olarak hedefleri olduğunu belirterek, bireysel hedefinin arasında milli takıma tekrar çağrılmak olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig takımlarından Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu kampında devam ediyor. Günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bugün yapılan akşam antrenmanında düz koşu ve ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konyaspor’un kaptanı Ömer Ali Şahiner, kampı değerlendirerek, “Yoğun sıkı çalışıyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını ligde iyi bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Ağır antrenmanlar geçiyor ama bu dönemlerde olacak. Bunların üstesinden geleceğiz inşallah. Bizim için, takım için, inşallah olumlu olarak lige yansıyacak. Hollanda’daki kamp öncesi hem güç hem takım içindeki birlik beraberliği tatil arasından sonra yakalamak için güzel bir ortam var. İnşallah lige yansıyarak bu devam eder” dedi.

“Türkiye Kupası öncelikli hedeflerden olabilir” Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı grafik sergilediklerini ancak bu sene sıkıntısız şekilde hedeflerine gitmek istediklerini kaydeden Şahiner, “Sadece bu sezon özelinde değil her sezon zorlu geçiyor. Takımlar kadrosunu güçlendiriyor, transferler yapıyor. Artık oyun olarak sistem olarak her takım ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Ama biz kulüp olarak, takım olarak hedeflerimiz var. bu hedefler doğrultusunda hem saha içinde hem saha dışında güzel bir yapılanma var. Dışarıda insanlar bunun farkında. Konya’da maçlar her zaman zor oluyor. Deplasmanda da sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran bir ekip oluyoruz. Geçen senenin üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçen sene inişli çıkışlı bir çok maç oynadık. İnşallah bu sene geçen seneki sıkıntıları, inişli çıkışlı grafiği sergilemeden, üstüne koyarak düzenli bir şekilde, emin adımlarla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası bu sene bizim için özellikle birinci hedeflerden olabilir. Ligde de UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak. O anlamda çalışmalarımız hem mental olarak hem de sahada fiziki olarak devam ediyor. İnşallah bu sene hedefleri yakalarız” şeklinde konuştu.

“İnşallah çağrılmaya devam ederim” Milli takımda kalıcı olmanın zor olduğunu ifade eden milli oyuncu Şahiner, “Öncelikle çok güzel bir duyguydu. Orada da 4 tane maçtan son 1 maç hariç milli takım için de bizim için de gayet güzel geçti. Bireysel olarak saha içi ve saha dışı kazanımlarım oldu. İnşallah bundan sonrada çağrılmaya da devam ederim. Asıl hedefim bundan sonrası için çünkü oraya gitmek biraz daha kolay ama kalıcı olabilmek, o takımın içine girebilmek daha zor. İnşallah bu seneki performansımla çağrılmaya devam ederim ve takım içinde kendime yer bulurum. En büyük bireysel hedefim o olacak” dedi.