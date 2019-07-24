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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi Haberi

Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi Haberi

takımın havalimanına geliş görüntüleri

- MALATYA


- UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak . UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın akşam Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana, özel bir uçakla saat 12.00’de Malatya Erhaç Havalimanı'na indi. Kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00’de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
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