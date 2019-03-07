Olcay Şahan, takımla hasret giderdi Haberi

-Olcay Şahan'ın görüntüleri

-Detaylar



- - Affedilen Olcay Şahan ilk antrenmanına çıktı TRABZON



- Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren Olcay Şahan, affedilmesinin ardından takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman'a sarılan Olcay, takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri devam eden Pereira ve Abdulkadir Ömür çalışmada yer almazken, Karadeniz ekibi ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma oyunları oynadı. Son bölümde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Olcay Şahan antrenmanda Bordo-mavililerde Akhisarspor maçı hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleşirken, kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan, affedilmesiyle birlikte ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor medya biriminin paylaştığı fotoğraf ve görüntülerde oyuncunun moralli olduğu görülürken, takım arkadaşlarıyla hasret gideren 31 yaşındaki Olcay, Teknik Direktör Ünal Karaman'a sarıldı. Olcay, Ünal Karaman'ın yaptığı konuşmanın ardından, "Ait olduğum yere döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı Trabzonspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

