Olcay Şahan: “Denizlispor Süper Lig’i hak ediyor” İzle

- Denizlispor’un başarılı oyuncularından Olcay Şahan, Beşiktaş karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.

Olcay, "Denizlispor Süper Lig'i hak ediyor" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen ve maçla ilgili açıklamalarda bulunan Olcay Şahan, “Tabi ki benim için özel bir karşılaşma olacak, sonuçta 5 senem geçti orada. Türkiye’nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz, iyi hazırlanacağız. Denizlispor olarak büyük maçları çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Sürecimizin kötü gittiğini düşünmüyorum, sonuçta şu anda 13’üncüyüz. İçeride biraz sıkıntı yaşıyoruz, doğrudur. Yeni hocamızla zaten gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum, çünkü takıma çok güzel bir hava kattı. Elimizden geldiği kadar mücadele vermeye çalışıyoruz ama iç sahada biraz zorlanıyoruz. Onu da yakın bir zamanda aşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"Daha yükseklerde olmayı hedefliyoruz" Kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Bulunduğumuz konum bizim için iyi değil, çünkü biz daha yükseklerde olmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Hocamızla her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyoruz, daha iyi oluyoruz ve bunu da sahaya gelecekte yansıtacağımıza inanıyorum. Denizlispor 10 yıldır Süper Lig’de oynamamış bir kulüp ve on yıl sonra Süper Lig’de oynayan bir kulüp olarak taraftar, kulübü, camiası hepsi birlik beraberlik olması lazım. Sonuçta bunun tadını çıkartmak lazım, çünkü bu Denizlispor Süper Lig’i hak ediyor ve yıllarca Süper Lig'de oynaması lazım. Birlik beraberlik olmasını diliyorum, çünkü taraftarımız bizi ne kadar çok desteklerse sahadaki performansımız o kadar artacaktır" ifadelerini kullandı. "Taraftar desteklediği zaman başarı gelecektir" Tecrübeli futbolcu, "Kötü maç oynayabilirsin, iyi gününde olmayabilirsin ama kötü savaşma şansın yok. Bunu hocamız her zaman söylüyor. Taraftarlarımız bizi desteklediği sürece, bizim savaşma gücümüz de her zaman bir tık üzerine çıkacaktır. Süper Lig’in tadını çıkartmak lazım, taraftarlarımızın maça gelmesi lazım, bizi daha çok desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü onlar bizi desteklediği zaman başarı zaten gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.



