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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Olcay Şahan: 'Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum'

Olcay Şahan: 'Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum'

Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Olcay Şahan'ın açıklamaları

- Olcay Şahan: "Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum"- Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Olcay Şahan:- "Antalyaspor maçıyla ben de lige başlayacağım" DENİZLİ

Efes Felsefe 


- Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla lige başlayacağını kaydederek, "Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum" dedi.
Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlar ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi takımın yeni transferlerinden Olcay Şahan gazetecilere açıklamalarda bulunarak, transferini ve ligi değerlendirdi. Denizlispor’un felsefesine uygun bir takım olduğu için transferinde yeşil-siyahlı ekibi tercih ettiğini vurgulayan Olcay Şahan, "Birçok takım beni transfer etmek istedi ama ben benim felsefeme uyan kulübü tercih ederek Denizlispor’u tercih ettim. O yüzden burada kendimi gösterip Trabzonspor'da son dönemde kaybettiğim maçları burada oynayarak telafi edip, oynayarak ve ağabeylik yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum, Denizlispor’un ligde iyi bir rol oynayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu" Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in ilk 5 hedefi doğrultusunda iyi transferler yaptığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve bu açıklamaları desteklediğini kaydeden Olcay Şahan şu ifadelere yer verdi: "Denizlispor çok sağlam transferler yaptı. Bu ligi tanıyan ve ligin tecrübeli oyuncularını takıma kazandırdı. Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız ve başkanımızın verdiği sözü yerine getireceğiz. Bireysel olarak çok çalıştım. Zaten benim felsefemde yatmak ya da keyif yapmak yoktur. Her zaman çalışkan birisi oldum. Buraya geldiğimde de bir gün sonra maç vardı ve oynamak doğru olmazdı. Ama bundan sonra takıma katkılar sağlayacağım. Antalyaspor maçıyla bende lige başlayacağım."
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