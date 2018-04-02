Olaylı maçın ardından taraftar derneğinden açıklama

--Gecekondu Taraftarlar Derneği Basın Danışmanı Serhat Kahveci’nin açıklması



- - Gecekondu tribün lideri Ali İmdat:- “Denizlispor taraftarları ile beraber oturduk. Bizi güzel ağırladılar”- “Hakem maçı çok kötü yönetti”- “Biz orada gerekeni yaptık. İş daha büyürdü”- Gecekondu Taraftarlar Derneği Basın Danışmanı Serhat Kahveci:- “Denizlispor maçında tam bir hakem faciasıyla karşılaştık” ANKARA



- Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar üzerine Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, “Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde bulunamadı. Bu da protokol tribününe ve taraftar gruplarına yansıdı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası protokol tribünü karıştı. Hakem maçı bitirmesinin ardından deplasmanda takımını destekleyen Ankaragücü taraftarlarının hakeme tepki olarak koltukları sahaya fırlattığı gözlendi. Yaşanan olayların ardından Ankaragücü ‘Gecekondu' tribün lideri Ali İmdat, açıklamada bulundu. İmdat, “Taraftar grupları olarak bize ayrılan 735 bileti aldık. Yaklaşık bu kadar sayıda kişi de dışarda kaldı. Denizlispor taraftarları ile beraber oturduk. Bizi güzel ağırladılar. İçimizde bu ortamdan rahatsız olan insanlar var ama orada güzel ağırlandık” dedi.

Hakem kararlarının olayları tetiklediğini ifade eden İmdat, şunları kaydetti: “Maça girdiğimizde her şey güzeldi. Onlar zor dönemden geçiyor. Biz de şampiyon olma gayesinde bir takımız. Hakem maçı çok kötü yönetti. Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde bulunamadı. Bu da protokol tribününe ve taraftar gruplarına yansıdı. Taraftarlarımızı engelledik. Bunlar emniyet kameralarına yansıdı. Yönetimimize çirkin bir hareket yapıldığını hissettik. Bu yönetim savaşıyor. Bir emek var. Ankaragücü’nün üstünde bir şeyler var bunu da herkes görüyor ama herkes kayıtsız kalıyor. Biz taraftar grupları olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Biz orada gerekeni yaptık. İş daha büyürdü. Eskiden böyle şeyler olduğu zaman bizi beklerlerdi. Burnumuz kanamadan çıkıp geldik.” Gecekondu Taraftarlar Derneği Basın Danışmanı Serhat Kahveci ise, Denizlispor maçında hakem faciasıyla karşılaştıklarını savundu. Kahveci, şöyle devam etti: “Dünkü yaşanan olaylara bakıldığı zaman Denizlispor maçı ile ilintilememek lazım. Ankaragücü’nün sene başından bu yana atanan hakemleri, gözlemcileri biraz irdelediğimiz zaman işin daha vahim durumda olduğunu daha net bir şekilde görürüz. Rakiplerimizin kazandığı puanlar, Ümraniyespor’un kazandığı puan, Rize’ye atanan hakemlerin neler yaptığı ortadayken Denizlispor maçında tam bir hakem faciasıyla karşılaştık. Bizim için sürpriz değil. Maalesef Federasyon tarafından Ankaragücü’nün önü açılması engelleniyor. Bu kadar kitlenmiş, yönetim, takımı ve taraftarıyla bir Ankaragücü var ki bu engelleri aşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunlar da bir yere kadar.” Hakem kararlarının ortamı gerdiğini söyleyen Kahveci, “Futbol sadece saha içerisinde oynanmıyor. Maalesef saha dışında birçok faktörün devreye girdiği bir pozisyon içerisindeyiz. Bakıldığı zaman dünkü maçta oyunun başından beri hakemin verdiği yanlış kararlar. Denizlispor’un aslında maç öncesinde değil ama maç esnasındaki atmosferden kaynaklı protokoldeki yaptığı yanlış tutumlardan dolayı taraftar son derece gerildi. Bizde gerekli reaksiyonu gösterdik. Şu anda şehir kitlenmiş durumda. Birileri bunu engellemeye çalışıyor. Bu kadar güzel bir hava yakalanmışken Süper Lig'e çıkarak bitmesini istiyoruz. Olası farklı bir durumda da 10 yıl geriye dönebiliriz. Bu atmosferi yaşamak istemiyoruz” dedi.



