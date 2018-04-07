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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Oktay Mahmuti: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz”

Oktay Mahmuti: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz”

Galatasaray Başantrenörü Oktay Mahmuti'nin açıklamaları

Matematik Basın Toplantısı Toplantı Matem 

-Juskevicius'un açıklamaları
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- İSTANBUL

- Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, matematiksel olarak şansları sürdükleri sürece play-off’lara kalmayı deneyeceklerini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı TOFAŞ’a 90-83’lük skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Juskevicius açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada bazı oyuncuları pozisyonları dışında kullandıklarını ve buna mecbur olduklarını söyleyen Oktay Mahmuti, “Fizik olarak geride kaldık. Ligde herkes herkesi yeniyor. Geldiğimiz zaman düşme potasının bir galibiyet üstündeydik. Play-off hedefi matematiksel olarak sürdüğü sürece herkesi inandırmaya çalışacağız. Ben o sahaya çıktığım zaman bunu yapmak için çaba sarfedeceğim. Galatasaray zor bir süreç geçiriyor. Matematiksel olarak şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz” diye konuştu.
Juskevicius ise, kaybetmelerindeki en büyük nedenin maça iyi başlayamamak olduğunu söyledi.


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