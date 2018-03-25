Oktay Mahmuti: “Galibiyeti hak ettik” Haberi

-Göksenin Köksal'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, Trabzonspor maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 84-78 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Göksenin Köksal açıklamalarda bulundu. Her iki takımı da tebrik eden Oktay Mahmuti, “Trabzonspor her alanda tehlikeli olan bir takım. Bizim açımızdan ilk çeyrek çok fazla top kaybı verdik ve hızlı hücum verdik. Bütün yarı devam etti. İkinci yarı daha iyi oynamaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu salonda bu seyirci olmasaydı belki bu maç böyle bitmeyecekti. Onların katkısı çok önemli. Bu tarz takımlara karşı oynanan maç için saha içinde hazır olmanız lazım. Bu yüzden seyirci desteği önemli” diye konuştu.

Göksenin Köksal: “Play-offlara kalmak istiyoruz” Trabzonspor ile önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Göksenin Köksal, “Trabzonspor ligin ilk yarısında farklı kazanmıştı. Play-offlara kalmak istiyoruz. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Önümüzde Giresun deplasmanı var. Bu maça iyi hazırlanacağız” şeklinde konuştu.



