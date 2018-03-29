Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası - ANTALYA
- Yarışmaya katılan sporcuların yağmur altındaki antrenmanından detaylar - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in açıklamaları Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası - Organizasyona 11 ülkeden 727 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası, Antalya 'da başladı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Hollanda, Estonya, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Arnavutluk, İsviçre ve Azerbaycan'dan 727 sporcu katılıyor.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yaptığı açıklamada, organizasyonda bugün malzeme kontrolleri ve resmi antrenman atışlarının yapıldığını belirtti. Resmi antrenmanın yağmurlu havada yapıldığını ifade eden Ergin, "Kadınlar ve erkeklerde olimpiyat hedefi olan çok önemli takımlar burada bizimle. Organizasyonda, milli takımlarımız nezdinde eksikliklerimizi görme şansını da yakalayacağız. Bizim olduğu kadar Türkiye'deki yerel kulüpler için de çok önemli faaliyet. Hem sezonun ilk yarışması hem de sporcuların Türkiye sıralamasında yer alacakları puanlar için başlangıç olarak değerlendirebiliriz." dedi. Ergin, etkinliğin bugüne kadar Antalya 'da düzenledikleri en yüksek katılımlı açık hava yarışması olduğunu kaydetti. 2009'da hayatını kaybeden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Kahraman Bagatır'ın adını taşıyan etkinlik, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde bireysel, karışık takım, takım elemelerinin ardından 1 Nisan'da final atışlarıyla sona erecek.