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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA Haberi

Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA Haberi

- Atışlardan ve sporcıların hazırlıklarından detaylar - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile röportajOkçuluk: Dünya Kupası - Antalya 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. ayak yarışmalarında Mete Gazoz bronz madalya için yarışacak - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: - "Ümit ediyoruz ki Mete Gazoz ülkemize madalyayı kazandıracak"ANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak yarışmasında, Mete Gazoz bronz madalya için yarışacak.Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda sıralama atışları sonucunda klasik yayda yarı finale kalan Mete Gazoz, Hollandalı Steve Wijler ile eşleşti.Milli sporcu, yapılan atışlar sonucu rakibine 6 - 4 yenilerek bronz madalya finaline kaldı. Gazoz, bronz madalya için pazar günü İtalya'dan Mauro Nespoli ile mücadele edecek.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bireysel sıralama atışlarına sporcularının iyi başladığını, sporcularından Mete Gazoz'un bronz madalya finaline çıkmayı hak ettiğini söyledi.

"Ümit ediyoruz ki Mete Gazoz ülkemize madalyayı kazandıracak." diyen Ergin, bugünün ikinci seansında hem makaralı hem de klasik yayda takım atışları gerçekleştirileceğini kaydetti.
Şampiyonada, yarın karışık takım atışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri, Konyaaltı sahilinde hazırlanan özel alanda final yarışmaları yapılacak.

Yarış Muhabir Rektör Pazar Günü Bronz Madalya 

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