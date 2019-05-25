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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA

Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA

- Müsabakadan detaylar - İzleyicilerden detaylar - Takımların yarışmasıOkçuluk: Dünya Kupası - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında, Makaralı Yay Karışık Takımı bronz madalyanın sahibi oldu - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: - "Türkiye olarak katıldığımız her yarışmada madalyanın, podyumun favorisiyiz. Bunun için de çok çalışan, çok fazla emek harcayan bir milli takıma sahibiz"ANTALYA (AA) - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında İtalyan rakibine yenen Makaralı Yay Karışık Takımı bronz madalya kazandı.Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Konyaaltı Beach'te gerçekleştirilen finalde Türkiye'yi temsil eden Yeşim Bostan ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı İtalya ile karşılaştı.Makaralı Yay Karışık Takımı rakipleri İtalya'yı 154 - 152 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final atışlarında bugün ve yarın makaralı yay atışlarının yapıldığını, yarın ise klasik yay finalleriyle dünya kupasının 3. ayağının son bulacağını söyledi.

Yarışmanın beklendiği ölçüde geçtiğini ifade eden Ergin, yarışmaya 56 ülkeden 372 sporcunun katıldığını, Türkiye'yi ise 14 sporcuyla temsil ettiklerini dile getirdi. - "Çok fazla emek harcayan bir milli takıma sahibiz"10 - 16 Haziran'da Hollanda'da dünya şampiyonasının olduğu ve takım olarak şampiyona öncesinde son sınavı verdiklerini belirten Ergin, şunları konuştu:"Buradan üzerimize düşenleri aldık, görmemiz gerekenleri, notlarımızı aldık. Sporcularımızın performansını önümüzdeki süreçte biraz daha yukarıya taşıyarak dünya şampiyonasında ülkemize altın madalya getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak okçulukta dünyanın önce gelen ülkelerinden biriyiz. Dünya sıralamasında şu anda makaralı yay bayanlarda Yeşim Bostan bir numarada dünyanın en iyi sporcusu konumunda, klasik yaylarda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 2018'de en değerli, en iyi sporcuları seçildi. Yine makaralı erkeklerde çok güçlü bir takımımız var ve dünya şampiyonasında da aynı başarıyı kendilerinden bekliyoruz. Türkiye olarak katıldığımız her yarışmada madalyanın, podyumun favorisiyiz. Bunun için de çok çalışan, çok fazla emek harcayan bir milli takıma sahibiz."

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