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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA

Okçuluk: Dünya Kupası - ANTALYA

- Detaylar Okçuluk: Dünya Kupası - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi olduANTALYA (AA) - Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında Danimarkalı rakibine mağlup olan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Konyaaltı Beach'te gerçekleştirilen finalde Türkiye'yi temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı Danimarka ile karşılaştı.Altın madalya için mücadele eden Makaralı Yay Erkek Takımı rakiplerine 232 - 230 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Yarış Dera Gümüş Madalya Dalyan 

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