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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okçuluk: Çok Uluslu Milli Takım Kampı - ANTALYA İzle

Okçuluk: Çok Uluslu Milli Takım Kampı - ANTALYA İzle

- Kampa katılan sporcuların atışlarından detaylar - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in açıklamaları - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: - "Sporcularımız, büyük ölçüde kuvvet olarak yeni sezona hazır. Artık daha çok teknik ve performans geliştirici antrenmanlar yapıyoruz"ANTALYA (AA) - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Çok Uluslu Milli Takım Kampı'nın 6 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya 'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Ergin, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 açık hava sezonuna hazırlandıklarını belirtti.
Çok uluslu milli takım kampına Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Estonya, Hollanda, Arnavutluk'tan 48 milli okçunun katıldığı aktaran Ergin, kentteki iklim şartlarının kamp için çok uygun olduğunu dile getirdi.Ergin, okçuluk sporunda Antalya 'ya olan ilginin her geçen yıl artığını belirterek, şunları kaydetti:"Zorlu kış yaşayan ülkelerin sporcuları, şu anda bizimle beraberler. Kış boyunca kuvvet, dayanıklılık antrenmanlarımızı bitirdik. Sporcularımız, büyük ölçüde kuvvet olarak yeni sezona hazır. Artık daha çok teknik ve performans geliştirici antrenmanlar yapıyoruz. Kampı, 2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası'yla sonlandıracağız. 6 ülke daha yarın başlayacak bu yarışlara dahil olacak. 12 ülke sporcuları Antalya 'daki bu organizasyonda yarışacak. 720 kişilik bir katılım bekliyoruz. Antalya 'da şu ana kadar yapmış olduğumuz en yüksek katılımlı açık hava yarışması olacak."

İngiltere Takım Kampı Milli Takım Muhabir İlkbahar 

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