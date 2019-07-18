Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da



- Galatasaray, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk ile 4 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk'u kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 250 bin TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 3 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3 milyon TL ödeyecektir."

