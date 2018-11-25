Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Okan Buruk'tan 'VAR' eleştirisi

Okan Buruk'tan 'VAR' eleştirisi

i- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burukş'un açıklamaları

- - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Buruk:-"Haftalardır 'VAR' kararları ile sıkıntı yaşıyoruz" SİVAS

Teknoloji Objektif Bulduk Rektör Irak 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Haftalardır VAR kararları ile sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta da bunu yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama var olma savaşı bizim açımızdan zor geçecek gibi görünüyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. Maça iyi başladıkları söyleyen Buruk, "İlk yarının sonları doğru Sivasspor daha etkili oldu, topa daha çok sahip oldu ve kalemize çok geldi. İlk yarı 1 tane çok net pozisyon verdik. Çok fazla rakip kaleye gidemedik. Maç öncesi planlarımızda çok daha fazla rakip kaleye gitmek vardı. Ama hücumdaki oyuncularımız kendi yeteneklerini sahaya koyamamaları bizi eksik bıraktı. İkinci yarı Sivasspor daha çok üstümüze geldi. Zaman zaman buna cevap verdik. Golü bulduk, golü bulmak bizim için önemliydi. 1-0'ı yakaladıktan sonra savunma anlamında mücadele ettik ama oyun anlamında tam olarak kendi istediklerimizi sahaya koyamadık. Rakip kaleye daha etkili, daha net gidebilirdik. Rakibin bizim kaleye baskısı vardı. Özellikle kenarlardan rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Şanssız bir gol yedik" diye konuştu.
"Var olma savaşı veriyoruz" Golle sonuçlanan korner pozisyonunun kendileri açısından çok şanssız olduğunu oyuncusuna faul yapıldığını düşündüğü ifade eden Buruk, "Oyuncumuzun hafif bir itildiğini düşünüyoruz. Ama orada 'VAR' ile verilen bir karar oldu. Diğer oyuncularımızda burada Ali Çamdalı'ya faul yapıldığını düşündüler. Oradaki karışıklıktan golü yedik. Haftalardır 'VAR' kararları ile sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta da bunu yaşadık. geçen hafta çok daha netti. Konyaspor, Beşiktaş maçında da bunu yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama var olma savaşı bizim açımızdan zor geçecek gibi görünüyor. Özellikle Rizespor aleyhinde verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde saygı duyuyorum. Hakemlerin ellerinde böyle bir teknoloji var. Bu teknolojiyi değerlendirip değerlendirmemek onların ellerinde. Biz sadece burada kararlara uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı