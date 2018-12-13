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- Okan Buruk: "Son haftalarda en yüksek puanı toplamak istiyoruz" RİZE



- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalara girilirken alabilecekleri en yüksek puanı toplayıp ikinci yarıya en güzel şekilde başlamak istediklerini söyledi.



Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki antrenman Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını taraftar desteği ile kazanmak istediklerinin altını çizdi. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendi sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Hem savunmayı yapan hem de hücuma etkili çıkan bir takım. Biz son iki haftadır oyun anlamındaki performansı devam ettirip sonuca yansıtmak istiyoruz. Hem sabırlı oynayacağız hem de istediğimiz oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Buradan tekrar taraftarımızı stadyuma çağırıyorum. Maç günü bizlerle birlikte burada olurlarsa bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Son haftalarda en yüksek puanı toplayıp ikinci yarıya en güzel şekilde başlamak istiyoruz."

