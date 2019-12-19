Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okan Buruk: “Skor olarak güzel ama iyi bir oyun yoktu”

Okan Buruk: “Skor olarak güzel ama iyi bir oyun yoktu”

Okan Buruk'un açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize birçok fırsat verdik” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Medipol Başakşehir evinde Hekimoğlu Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bu tür maçların çok zor olduğunu söyleyerek, “Zor bir maç oldu. Konsantrasyon ile bu maçları önemsemek, değerini bilmek çok önemliydi. Bugün oyunun genelinde oynanan oyun bunu çok göstermedi. Çok istediğimiz, zevk aldığımız, beğendiğimiz, hayal ettiğimiz oyun olmadı. 2-0 kazandık ama hem oyuncularım adıma hem takım adıma daha büyük beklentilerim var. İnşallah bunu oyun olarak da geliştiririz. Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize bir çok fırsat verdik. Ben Hekimoğlu Trabzonspor futbolcularını kutlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler zaman zaman bizden daha iyi işler yaptılar. Benim maçtan sonraki duygularım çok iyi değildi, soyunma odasına mutlu girmedim” dedi.
“Genç oyuncuları oynatmak önemliydi” Arda Turan’ın son durumu hakkında soruyu cevaplayan Buruk, “Arda’nın bir sakatlığı var belinden. O yüzden bugün takımla birlikte değil. Bugüne baktığımızda belki diğer oyunculara çok örnek olacak Demba Ba gibi, Clichy gibi Gökhan gibi aslında takımın en yaşlı isimlerinin maçı en çok önemseyen oyuncular olduğunu söylemek isterim. Zaman zaman iyi işler yaptılar, sahada önemsediler. Genç oyuncuları oynatmak önemliydi. Muhammed sağ bekte 90 dakika oynadı. Diğer Muhammet Aslantaş sonradan girdi penaltıyı ona attırdık. Genç oyuncuların oynaması gol atması önemli. Bizi de, Türk futbolundaki herkes gibi sevindiriyor. İlerde bu tür oyunculara ilerde umarım daha fazla şans veririz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Denizlispor Maçından KarelerTrabzonspor - Denizlispor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı