Okan Buruk: ”Rakibimiz bizden daha çok kazanmayı istedi”



- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-1’lik skorla mağlup olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk, ”Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Rakibimiz bizden daha çok kazanmayı istedi. Çok daha konsantreydiler. Daha fazla mücadele ettikler, daha az hata yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktör Okan Buruk, özellikle ilk gölü yedikten sonra maçın büyük bölümü istedikleri gibi gitmediğini aktardı. Buruk, ”Çok fazla hata yaptık, çok fazla top kaybı yaptık. Özellikle savunmada çok fazla açık verdik. Rakibimizin usta ayakları, önemli oyuncuları çok rahat bir şekilde zaman zaman kalemize geldi. İlk yarının sonunda ikinci golü yeyince devrede hamlelerimiz oldu. İkinci yarı biraz daha dengeli başladı ama golü çok geç bulduk çok geç bulduğumuz golün ardından yaptığımız hatayla 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Rakibimiz bizden daha çok kazanmayı istedi. Çok daha konsantreydiler. Fazla mücadele ettikler, daha az hata yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Üzüntülüyüz” Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçının daha önem kazandığını aktaran Buruk, ”Ona hazırlanacağız. Eksikliklerimiz vardı bugün. Bu maçtan önce eksikliklerimiz tamamlarsak bizim için önemli olacak. Üzüntülüyüz inşallah cuma günü Beşiktaş ile yapacağız maçta bugünkü hataları yapmayarak daha iyi bir oyun ortaya koyarız” diye konuştu.



