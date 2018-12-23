Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Okan Buruk: “Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz”

Okan Buruk: “Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz”

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları

- TRABZON

Bild Bulduk Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, kaybettikleri için üzüldüklerini belirterek, “Savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Bu anlamda ne gerekiyorsa takviye yaparak ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, çok fazla pozisyona girdiklerini dile getirerek, “Buraya ligdeki puan durumumuzdan dolayı kazanmak için gelmiştik. Maçtan önce kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı baktığımızda şans geldi. Öne geçmek için daha için şanslar bize geldi. Şanssız bir gol yedik. 2-0’dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Hamleler yaptık pozisyona girmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin özellikle hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi. Sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik. Sadece bir gol bulabildik. Rakibimizin 4-1’lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Üzüntülüyüz. Tabi biz burada seyircimizle birlikte kazanmak için gelmiştik. Böyle bir sonuç malın hakkımı derseniz hakkı değil ama bir taraf attı bir taraf atamadı” dedi.
“Yeni oyuncular alacağız” Özellikle savunmada sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Buruk, “Çok fazla alternatifimiz yok. Alternatifsiz olduğumuz içinde orada herhangi bir değişikliğe gidemedik. Geçen maçta çok hata yapmıştık. Bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız. Takviye yapacağız. Savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Bu anlamda ne gerekiyorsa takviye yaparak ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Açılmış bir puan durumu yok. İkinci yarının başından itibaren yapacağımız takviyelerle ilk 6 haftanın içerisinde bu farkı kapatarak lige tekrar ortak olmak istiyoruz. Hedeflerimizden hiçbir şaşma yok. Kaybettiğimiz için çok üzüldük” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı