Okan Buruk: “Bizim için hedef üst sıraları yakalamaktı”



- Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için hedef üst sıraları yakalamaktı" dedi.

TM Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği ile oynanan maçın kendileri için çok önemli bir maç olduğunu söyledi.



Maça iyi başladıklarını ifade eden Buruk, ilk yarı sonunda golü bulduklarını kaydetti.

Buruk, ikinci yarı Gençlerbirliği'nin daha atak oynadığını dile getirerek, "Özellikle yan ortalarla kalemizde pozisyonlara girdiler. Bizim de ikinci yarı net pozisyonlarımız vardı. İkinci golü atsaydık maçı bitirmiştik. Bu fırsatlar da elimize geldi. Son 10 dakikada rakibimize çok pozisyon vermedik. Şanssız bir gol, maçta yaptığınız emekleri götürebiliyor. Oyuncularıma 90 dakika boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için hedef üst sıraları yakalamaktı. Yine bunu yakalamaya çalışacağız. Ama bugün kazansaydık üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık" diye konuştu.

"Biz ligin en çok Türk oyuncuyla oynayan takımıyız" Yerli futbolcu konusuna değinen Buruk, şunları kaydetti: “Ne kadar iyi Türk oyunca olursa oynamasından yanayız. Zaten iyi Türk oyuncu hak edip formayı alıyor. Burada bizim yabancıdan çok Türk oyuncu yetiştirmeyle ilgili sorunumuz var. Çok önemli oyuncular belki uzun yıllardır Türk futbolunun içindeler. Altyapıdan da çok oyuncu çıkıyor. Gençlerbirliği’nin böyle iyi bir yanı var. Türk futboluna oyuncu yetiştiriyor, kazandırıyor. Biz ligin en çok Türk oyuncuyla oynayan takımıyız. İlk yarıda dakika olarak baktığımızda benim işime gelir Türk oyuncuyla oynamak. Ama hak edecek Türk oyuncuların oynaması önemli. Yabancı sayısını 3’e düşürürüz ama bu kalitede Türk oyuncuları bulamazsak Süper Lig kalitesinde o zaman futbolun kalitesi düşüyor. Yetiştirmek çok önemli. Biz önce yetiştirip ondan sonra yabancı kuralıyla ilgili düzenleme yapabiliriz.” "Ligde yerimizi sağlamlaştırdık" Ligde yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyleyen Buruk, “Biz puan olarak rakibimize göre daha rahat bir konumdayız. Bu da oyuncu iyi konsantrasyon alırsa maçı önemserse bu da avantaj oluyor, daha çok kendine güveniyor, daha az baskı altında oluyor. Gençlerbirliği’nin daha baskılı olacağını özellikle çok fazla pozisyon vermeyeceğimizi ve rakip kalede pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorduk. Biz konsantrasyon olarak oyunun genelinde bunu iyi yaptık. Bu da bize pozisyon getirdi. Bazen çıkış maçları vardır. Bu Gençlerbirliği için çıkış maçıydı ama sonuna baktığımızda 1 puan alarak da önemli bir moral kazandı. Biz de üst taraftaki yerimizi sağlamlaştırdık” dedi.



