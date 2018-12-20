-- Antrenman detay

-- Misafir taraftarların çiçek taktimi



- Okan Buruk: "Bizim için bir final karşılaşması olacak’’- Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor RİZE



- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada hedeflerinin ilk yarının son haftasında kazanarak ligi galibiyetle bitirmek olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligde bu hafta Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçını final maçı olarak gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bizim için bir final karşılaşması olacak. İlk yarının son maçı. Gerçekten kazanmak için her şeyi yapıyoruz. İnşallah bu hafta deplasmandan kazanarak dönmek istiyoruz. Zor bir deplasman. Ligin formda takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Ligin üst sıralarına tırmanmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Son haftalardaki oyunumuzu genel olarak sonuca yansıtamadık. Baktığımızda güzel pozisyonlara giriyoruz, güzel oynuyoruz, bu bizi umutlandırıyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Trabzon deplasmanından da puanla dönmek istiyoruz. Antrenmanlarımızda istediğimiz gibi geçiyor. Rakibimizin iki tane iyi oynayan, takıma fayda sağlayan oyuncuları eksildi. Orta saha ve savunma blokundaki bu oyuncuların eksiği bizim için fayda olacaktır. İnşallah bizi bunu maçta avantaja çeviririz.’’ "En büyük sıkıntımız kadro derinliğimizin olmaması" Lig sıralamasında takımların arasında büyük bir puan farklı olmadığını ifade eden Okan Buruk, ikinci yarı transferlerle lige iyi başlamak istediklerini vurgulayarak, "Hedefimiz son maçı kazanarak diğer takımları yakalamak. Takımlar arasında puan anlamında büyük bir fark yok. Bu hafta inşallah kazanarak ligi istediğimiz durumda bitireceğiz. En büyük sıkıntımız kadro derinliğimizin olmaması. İkinci yarı kadromuzu güçleştireceğiz. Ocak ayından itibaren transfer konusunda yoğunlaşacağız ve ligin ikinci yarısına güzel bir şekilde başlayacağız. Kafamızda 5 ya da 6 transfer yapma düşüncesi var. Şu anda anlaştığımız kimse yok. Yerli ve yabancı en iyi şekilde kadromuzu şekillendireceğiz" diye konuştu.

Taraftar desteğini manevi bir güç olarak gören Buruk, "Taraftarımızın bizi yalnız bırakmaması, desteklemesi bize her zaman pozitif bir destek oluyor. Balıkesir deplasmanında bizi orada 15 kişi yağmurun altında destekledi. Orada bile biz manevi olarak güç gördük. İnşallah Trabzon’da da güzel bir şekilde bizi desteklemelerini istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Antrenman öncesi Rize Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri teknik adam Oklan Buruk’a çiçek takdim etti.

