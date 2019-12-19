Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okan Buruk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL İzle

Okan Buruk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL İzle

Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un fotoğrafları incelemesi - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un fotoğrafları oylamasıOkan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.Okan Buruk, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Muhabir Gori Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Denizlispor Maçından KarelerTrabzonspor - Denizlispor Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Yara AldıBeşiktaş Evinde Yara Aldı
Liderden Fenere ÇelmeLiderden Fenere Çelme
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı