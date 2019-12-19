Okan Buruk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL
Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un fotoğrafları incelemesi - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un fotoğrafları oylamasıOkan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.Okan Buruk, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
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