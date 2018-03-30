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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Oğuz Çetin ve Mustafa Doğan Fenerbahçe'nin futbol kampına katıldı

Oğuz Çetin ve Mustafa Doğan Fenerbahçe'nin futbol kampına katıldı

Fenerbahçe çocuk kampından görüntüler

- KÖLN

Genç Arkadaşlar Erimli Gurbetçi Şahit Eski Futbolcu 


- Fenerbahçeli eski futbolcular Oğuz Çetin ve Mustafa Doğan, Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği futbol kampına katıldı.
Almanya’nın Köln kentinde Köln Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği futbol kampı, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Oğuz Çetin ve yıllarca Fenerbahçe'de top koşturmuş olan Mustafa Doğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Değişik yaş gruplarından 62 çocuğun katıldığı 'Fenerbahçe Futbol Kampı 2018' dört gün sürdü. Düzenli yapılması düşünülen futbol kampına gelen aileler heyecanla çocuklarını izlediler. Futbol kampına katılan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Oğuz Çetin, Mustafa Doğan ve beraberindeki yetkililer kampa katılan çocuklara hediyelerini ve sertifikalarını verdi. Oğuz Çetin: “Herkesi kutluyorum” Bu kadar önemli bir organizasyona imza atan herkesi kutladığını belirten Oğuz Çetin, ''Burada çok ciddi çalışmaların yapılması, futbolun her türlü prensibinin uygulandığı, futbolun başrolde olduğu bu kadar güzel organizasyona şahit olmak çok önemli. Biz de yakın dostlarımıza arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı olma anlamında geldik. Üç dört gün süren bu organizasyonun içerisinde yer aldık. Bizim içinde çok önemli bir tecrübe oldu. Herkesi kutluyorum bu derece önemli bir organizasyona imza attıkları için'' şeklinde konuştu.
Mustafa Doğan: “Türkiye gurbetçi oyunculardan faydalanıyor” Türk Milli Takımı’nın yıllardır gurbetçi oyunculardan faydalanan en iyi federasyonlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Mustafa Doğan, ''Almanya’daki eğitim zaten dünya standartlarında. Köln Fenerbahçeliler Derneği’ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yıllardır süregelen bir dostluğumuz var. Burada paskalya tatili döneminde yapılan turnuvada genç arkadaşlarla bir arada olduk. Çok şaşırdık. Çok genç yaşta inanılmaz yetenekli oyuncu arkadaşlarımız var. Bunları teşvik ederek bu yolda devam etmelerini sağlamak lazım” dedi.
Yakup Işıklar: “Amacımız spor okullarını Avrupa’da açmak” Köln Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yakup Işıklar ise, “Türkiye’deki Fenerbahçe Spor Okulları gibi onun Avrupa şubesini açmak için çalışmalar yaptık. Her pazar derneğimizin olduğu yerde okulumuzun antrenmanı ve çalışması var. Bu paskalya tatilinde bir futbol kampı düzenleyelim dedik. Bu eyaletteki gençleri bir araya getirerek bu çocuklara eğitim verelim istedik. Bunun için efsane kaptan Oğuz Çetin bizi kırmadı kampımıza katıldı.
Yedi yıl Fenerbahçe’de futbol oynayan Mustafa Doğan’da bizlere katıldı.
Çok verimli geçti. Çok güzel eğitim gördüler'' ifadelerini kullandı.
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