Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni - SAKARYA Haberi
- Genel detay - Oğuz Çetin'in taziyeleri kabul etmesi - Cenazeye katılanlardan detay - Cenaze namazının kılınması - Tabutun omuzlarda taşınması SAKARYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya 'da toprağa verildi.
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