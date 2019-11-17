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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni - SAKARYA Haberi

Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin için cenaze töreni - SAKARYA Haberi

- Genel detay - Oğuz Çetin'in taziyeleri kabul etmesi - Cenazeye katılanlardan detay - Cenaze namazının kılınması - Tabutun omuzlarda taşınması SAKARYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya 'da toprağa verildi.

Dera Karya Rektör 

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